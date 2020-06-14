اليوم السابع
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الرئيس يوجه بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة لتوفير المياه وجودة الإنتاج

الأحد، 14 يونيو 2020 07:41 م
الرئيس يوجه بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة لتوفير المياه وجودة الإنتاج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامى رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع فى رقعة استصلاح الأراضى كتوجه استراتيجى، مع بلورة خطة زمنية فى هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.

 

وتم فى هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التنموية بمنطقة جنوب الوادى فى توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

 

كما تم عرض جوانب نظم الرى الحديثة على مستوى الجمهورية فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة، حيث وجه الرئيس بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة التى تحقق توفير المياه وتحقق جودة الإنتاج الزراعى، مع قيام قطاعات الدولة المعنية فى هذا المجال، كوزارتى الزراعة والرى، بتوعية المزارعين بفوائد تلك الطرق الحديثة وكيفية تطبيقها.

 


السيسي

الزراعة

الري

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اراضي الدولة

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