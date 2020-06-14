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مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

الأحد، 14 يونيو 2020 10:58 م
مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى مستشار الرئيس
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسى للشئون الصحية، إن إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى مصر أرقامها مرتفعة، موضحاً أن الجهات المعنية تتابع ارتفاع وفيات كورونا متابعة دقيقة، نظراً لأن هناك حالات تأتى للمستشفى متأخرة.

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى فيروس كورونا سينتج بشكل غير تجارى، وتواصلنا بالفعل مع الشركة المنتجة لعقار ريمديسيفير للحصول على اللقاح الجديد، كما أن عقار ريمديسيفير علاج دوائى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، فى بيانها اليومى، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا، موضحة أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

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