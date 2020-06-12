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أخبار 24 ساعة.. حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:05 ص
أخبار 24 ساعة.. حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد حظر التجوال - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز الأخبار: 

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة وتعافى 402 مصاب ‎

مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح ‎

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا ‎

الصحة: 12062 حالة كورونا تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابى إلى سلبى ‎

"التعليم": غدًا آخر موعد للتقديم للمدارس المصرية اليابانية ‎

التعليم: قبول أعذار مصابي كورونا والمخالطين من المشاركة بامتحانات الثانوية ‎

وزير التعليم العالى: نمتلك الكوارد البشرية للاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء ‎

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف: أسباب رفع البلاء كثيرة ويجب الجمع بين الدعاء والدواء ‎

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه ‎

الحكومة : عودة السياحة والطيران لجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أول يوليو ‎

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا ‎

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو ‎

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو ‎

مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

 


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