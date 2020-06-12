أخبار 24 ساعة.. حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة وتعافى 402 مصاب
مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط
حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح
القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا
الصحة: 12062 حالة كورونا تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابى إلى سلبى
"التعليم": غدًا آخر موعد للتقديم للمدارس المصرية اليابانية
التعليم: قبول أعذار مصابي كورونا والمخالطين من المشاركة بامتحانات الثانوية
وزير التعليم العالى: نمتلك الكوارد البشرية للاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء
التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل
وزير الأوقاف: أسباب رفع البلاء كثيرة ويجب الجمع بين الدعاء والدواء
الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه
الحكومة : عودة السياحة والطيران لجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أول يوليو
فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا
الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو
حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو
مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة