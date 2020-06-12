أخبار 24 ساعة.. حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد

كتب رضا حبيشى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز الأخبار:

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة وتعافى 402 مصاب ‎

مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح ‎

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا ‎

الصحة: 12062 حالة كورونا تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابى إلى سلبى ‎

"التعليم": غدًا آخر موعد للتقديم للمدارس المصرية اليابانية ‎

التعليم: قبول أعذار مصابي كورونا والمخالطين من المشاركة بامتحانات الثانوية ‎

وزير التعليم العالى: نمتلك الكوارد البشرية للاستثمار فى تكنولوجيا الفضاء ‎

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف: أسباب رفع البلاء كثيرة ويجب الجمع بين الدعاء والدواء ‎

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه ‎

الحكومة : عودة السياحة والطيران لجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أول يوليو ‎

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا ‎

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو ‎

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو ‎

مصادر تكشف الحالة الصحية لوزير الإسكان بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا