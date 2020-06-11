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حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

الخميس، 11 يونيو 2020 07:36 م
حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح غير صحيح تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين بكورونا
كتب وليد عبد السلام

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نفت وزارة الصحة والسكان، تصريحًا منسوبًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا إلى 600 ألف متبرع.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الرسمية.
 
وكان الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أكد أنه تم البدء فى استقبال أول متعاف من كورونا فى بنوك الدم الاقليمية المنوط بها جمع بلازما المتعافين لتكون محافظة الأقصر ثان محافظة بعد القاهرة وتابع: مع نهاية الأسبوع المقبل ستكون معظم البنوك الإقليمية الخمسة تعمل.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم توفير جميع الإمكانات للبنوك لسحب البلازما من المتعافين مؤكدا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات غاية فى الأمان.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح بيان، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.
 
خاص
 

 


الصحة

فيروس كورونا

المتعافين

بلازما المتعافين

اليوم السابع بلس

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