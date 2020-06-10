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خلال 6 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي الحكم..

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 ص
الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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رصدت وزارة الأوقاف فى تقرير لها جهود عمارة وفرش المساجد خلال 6 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغ 687 مسجدًا ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالى تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالى تكلفة مالية 386 مليون جنيه،

وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.


الأوقاف

وزارة الأوقاف

انجازات الاوقاف

كورونا

فرش مساجد

تجديد مساجد

اليوم السابع بلس

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