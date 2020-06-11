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حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 11:31 ص
حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام
كتب هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد عقدت اجتماعها صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني، لمدة أسبوعين.
 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، والذي أكد خلاله أن اللجنة حرصت ومنذ إدارتها للأزمة، على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.
 
وأوضح هيكل، أن اللجنة أكدت أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
 
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