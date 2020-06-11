اليوم السابع
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مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط

الخميس، 11 يونيو 2020 08:08 م
مستشار رئيس الجهورية: استخدام البلازما فى علاج الحالات الحرجة فقط مستشار رئيس الجمهورية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن كل الأدوية التي استخدمت في برتوتوكولات العلاج من فيروس كورونا، تم استخدامها من قبل في علاج فيروسات أخرى، مشيرا إلى أن العلاج بالبلازما يعتمد على الأجسام المضادة، ولكنه يتم استخدامه مع الحالات الحرجة فقط، ولا يمكن استخدامه مع كل الحالات المصابة بالفيروس.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه هناك مؤسسة عالمية تدعى مؤسسة اللقاحات العالمية ستضمن وصول اللقاحات بصورة عادلة إلى كل الدول، وأن رئيس الجمهورية دعا رئيس وزراء بريطانيا من أجل مناقشة مستقبل تلك اللقاحات، موضحا أنه تم التواصل مع هيئة اللقاحات العالمية من أجل ضمان حصة مصر في اللقاح الجديد.

 

وأوضح أنه من الناحية العلمية والفنية، تقوم بإعطاء فيروس خامل، وتحمل عليه بروتينات معينة، وتقوم بحقن الشخص المصاب بفيروس كورونا، ويقوم ذلك بإغلاق الطرق على كورونا، وإضعافه بشدة، وهي عملية بحثية بحتة، مؤكدا أنه عندما تحدث في بداية الأمر أكد أن اللقاح لن يظهر قبل من 6 إلى 9 أشهر وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أن مصر تسعى لتصنيع مثل هذا اللقاح، مؤكدا أنه متفائل بشكل كبير بهذا اللقاح.

 


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