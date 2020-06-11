التعليم: قبول أعذار مصابي كورونا والمخالطين من المشاركة بامتحانات الثانوية

محمود طه حسين

قالت مصادر مسؤولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم قبول اعتذارات المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم من المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، شرط أن يكون لدى المعلم ما يثبت إصابته أو أنه مخالط لشخص مصاب، قائلة: لو زوج مصاب بكورونا وزوجته معلمة ومخالطة من حقها التقدم بطلب للاعتذار.



وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن الأجازات الاستنثائية التى أقرتها الحكومة لن تطبق على المعلمين المشاركين، فليس من حق المعلم التقدم بعذر بحجة أنه حاصل على إجازة استثنائية، قائلة: الإجازة الاستثنائية لا تدخل ضمن حالات قبول الأعذار.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.



وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.



وحددت حالات قبول الاعتذارات:



1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.





