"التعليم": غدًا آخر موعد للتقديم للمدارس المصرية اليابانية

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أكدت أن مناهج المدارس المصرية اليابانية مصممة لترسيخ القدرة الذاتية على التعلم لدى الأطفال، مضيفة أن خصائص النظام التعليمى باليابان هو أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا فى المجتمع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى ، بـمتعة الحياة، والذى يهدف بدوره إلى “التنمية الشاملة للطفل” من خلال ثلاث ركائز أساسية على رأسها القاعدة الأكاديمية الصلبة والمعلومات والمعرفة الأساسية، والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير

وشددت الوزارة على أن المناهج تعمل على تنمية الصحة الجسمانية والعقلية والشخصية السوية والالتزام ومهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخرين.

وشددت الوزارة على أن النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، يتمثل فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus.