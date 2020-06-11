التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء واجتماع موسع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال الأسبوع المقبل عقب استلام الأعضاء لخطابات الندب لبحث مهام واختصاصات رؤساء اللجان فى الامتحانات، والتى على رأسها تطبيق خطة تأمين الطلاب صحيا ووقائيا ضد فيروس كورونا المستجد والتصدى للغش.



وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة، على أن هناك أمور كثيرة إدارية يقوم بها رؤساء اللجان على رأسها استلام صناديق الأسئلة يوميا من مندوبى مراكز توزيع الأسئلة، َإضافة إلى التعامل مع أى ظروف أو حالات طارئة داخل اللجنة، مع التواصل المباشر مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل كثيرة ومهام يجب الحديث فيها مع رؤساء اللجان قبل انطلاق الامتحانات 21 يونيو الجارى.



وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.



وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالب وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفى حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة".

