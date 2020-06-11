الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

أعلنت الحكومة، عودة الطيران والسياحة في المحافظات السياحية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو، كما أعلنت الحكومة عدة قرارات خاصة بمواجهة فيروس كورونا هى:

-استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحا إعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء 30 يونيو

- مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساءا بدلا من الخامسة مساءا .

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي

- السماح للنوادى الرياضية بتلقى إشتراكات أعضائها إعتبارا من 15 يونيو الحالي وحتى 30 يونيو

-دراسة فتح دور العبادة إعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى وإتباع إجراءات الوقاية

-عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها مع الشروط والإجراءات المتفق عليها .