أخبار × 24 ساعة.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
لزيادة الإنتاج والاستثمار.. "الزراعة" تواجه الجلد العقدى للماشية بحزمة إجراءات وحملة تحصين تستهدف 2.4 مليون رأس.. والطب الوقائى: تم تحصين 1.2 مليون خلال 20 يوما.. وبرامج لمقاومة الناموس.. وحظر البيع بدون بطاقة
طوارئ سياحية مع انطلاق ذروة موسم العمرة.. 310 آلاف مصرى أدوا المناسك حتى الآن.. وعمرة رجب تبدأ من 16 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية و"رمضان" 30 ألفا.. وغرفة الشركات: لا تأثير لكورونا وهناك تنسيق بين مصر والسعودية
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