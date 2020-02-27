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أخبار × 24 ساعة.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

الخميس، 27 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله طلاب بالثانوية العامة
كتبت آية دعبس

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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