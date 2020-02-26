التعليم: لا تغيير فى بداية ونهاية مواعيد امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من التصور النهائى لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2020/2019.

وقد تقرر إتاحة مقترح تصور للجدول إلكترونيا لإبداء رأى أبنائنا الطلاب وإرسال المقترحات على البريد الإلكترونى studschedule@thanexam.emis.edu.eg

علماً بأن لا مساس بموعد بداية ونهاية الجدول المقترح.



وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 16 يونيو امتحان مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.



ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبي، والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبي، الأحد 28 يونيو مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.











