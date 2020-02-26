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القوى العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:34 م
القوى العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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عقدت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الاجتماع الشهري لعمال المخابز، لمتابعة والوقوف على المستجدات والخدمات المقدمة لعمال المخابز بالمحافظة لحمايتهم ورعايتهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المهمة منها إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضرورة اجراء بروتوكول بين النقابة العامة لعمال المخابز ومنظومة التأمين الصحي الشامل، للرعاية الصحية لعمال المخابز "من غير أبناء المحافظة".

 كما تم مناقشة الوضع التأمينى لكافة عمال المخابز طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مراجعة تفتيش العمل لكافة العمال على الطبيعة بالمنشآت، ومقارنتها بالبيانات المقدمة من التأمينات الاجتماعية للوقوف على المعلومات الصحيحة.

حضر الاجتماع الدكتور ماهر شوقى بمديرية الشئون الصحية، ومحمد عاشور رئيس اللجنة النقابية لعمال المخابز، ومجدى شعبان  بمديرية التموين، وجمال عبده  بمديرية التأمينات،  ومحمد أبو زيد مدير إدارة الرعاية بمديرية القوي العاملة، والمهندسة  فايز رخا مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومحمود وزيزة المسؤول المالى بمكتب المخابز بالمديرية.

وفى سياق أخر أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والطباعة على الأواني، والمنسوجات، من أول مارس 2020  ولمدة شهر، بمركز تدريب المستقبل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك  في إطار إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والذي يتم تنفيذه في 7 محافظات :  الإسماعيلية ، والسويس، وبور سعيد، ودمياط، وكفر الشيخ ، والفيوم ، وبني سويف.

 وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، أن الدورة تتم  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وتستهدف  الشباب والفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والشباب من ذوى القدرات الخاصة، ويتم قبول الطلبات للفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة ، بمقر المديرية بشارع شبين خلف إستاد الإسماعيلية  وبمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل - عمارات مبارك بجوار المعهد الديني  بالإسماعيلية .

 


 



 


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