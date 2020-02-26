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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:10 ص
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع  مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث سيتم إجراء حوار مجتمعى عليه واستطلاع رأى طلاب الثانوية العامة فى ترتيب المواد داخل جدول الامتحانات قبل اعتماده بشكل رسمى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى  15 أغسطس المقبل.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم  إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء على موقع الوزارة لاجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، فى تصريح خاص، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واستطلاع رأى الطلاب على الجدول فى غضون أيام قليلة على أن يتم إعلان الجدول خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الامتحانات تنطلق7 يونيو، موضحا أن ترتيب المواد فى الجدول على غرار جدول العام الماضى الذى لاقى قبول كبير من جانب الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، مستمر حتى آخر يطالب يقوم بتسجيل الاستمارة، موضحا أن باب تسجيل الاستمارة لن يغلق الآن ومتواصل حتى تسجيل جميع الطلاب للاستمارة وبحد أقصى بداية الفصل الدراسى الثانى، مطالبة جميع الطلاب بالحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى والدخول على موقع الوزارة لتسجيل الاستمارة والانتهاء منها.


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