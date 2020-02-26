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مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة بإنجلترا: مصر ستكون رائد المنطقة بتكنولوجيا الفضاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:47 م
مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة بإنجلترا: مصر ستكون رائد المنطقة بتكنولوجيا الفضاء السير مارتن سويتنج خلال استعراض أحدث تكنولوجيات تصنيع الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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استعرض مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة فى إنجلترا، السير مارتن سويتنج، أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، موضحًا مدى تميز المهندسين المصريين العاملين بوكالة الفضاء المصرية بعد مناقشة عدد من المنتجات التى صمموها وتم اختبارها فى مصر من قبل المهندسين.
 
وتابع مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة فى إنجلترا، خلال زيارته لوكالة الفضاء المصرية، قائلا: "لدينا اهتمام كبير فى إنجلترا ونرغب فى التعاون المشترك مع الجانب المصرى خاصة بعدما شاهدت مستوى الخبرات المصرية وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدم وجود اختلاف فى تصميم الأقمار الصناعية فى بلاده وما صممه وصنّعه واختبره المهندسين المصريين، وتأكدت من مدى عمق وخبرة الجانب المصرى المشترك فى تصميم الأقمار التعليمية التى تبنى فى الأساس على نقل المعلومات المتواجد لدى الطلبة حديثى التخرج".
 
كما ألقى محاضرة أوضح فيها أحدث التطبيقات المستخدمة فى تصنيع المستشعرات المستخدمة "السنسور"، وعرض أمثلة ناجحة لهذه الأقمار وفق دقة الأداء التى توصلت إليها هذه المستشعرات، كما قام بعرض أيضًا مفصل لامكانيات محطات التحكم والتشغيل المتواجد على المستوى الدولى التى أنشأها، وأبدى مدى استعداده بإقامة مشروعات مشتركة بين الجانب المصرى ودولة إنجلترا، إيمانًا منه بأن مصر ستكون أعلى دولة فى المنطقه فى مجال تكنولوجيا الفضاء.

وكان الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أكد على أهمية وجود وكالة فضاء لمصر لتنظيم والإشراف على جميع الأنشطة الفضائية التى تتم فى مصر، موضحا أن الوكالة انشئت بقانون فى يناير 2018 ، وتم تعيينى كرئيس تنفيذى لها فى أغسطس 2019، وبدأ تفعيل عملها منذ ذلك التاريخ.
 
وكشف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، عن الهدف من إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أن الوكالة أنشئت بهدف بناء الأنظمة الفضائية فى مصر وإطلاقها من الأراضى المصرية، وهو أمر مهم للغاية وفى النهاية الهدف الأساسى توطين تكنولوجيا الفضاء فى مصر، والوكالة مهتمها أيضا تضع استراتيجية مصر فى مجال الفضاء وتضع برنامج الفضاء الوطنى لتنفيذه على المستقبل القريب والمتوسط والبعيد .
 
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