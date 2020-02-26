سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة والآثار تخفض أسعار تذاكر الأجانب بالمناطق الأثرية 50% خلال يونيو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:25 م
السياحة والآثار تخفض أسعار تذاكر الأجانب بالمناطق الأثرية 50% خلال يونيو الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التى أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهرى يوليو وأغسطس.

 حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذى يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وبهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال شهر يونيه ويوليو وأغسطس من عامى 2020 و2021، وذلك بناء على طلب ورغبة المستثمرين فى محافظة الأقصر، ومبادرة "صيف فى الصعيد" التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار لدعم وتنشيط حركة السياحة الثقافية فى الصعيد خلال فترة الصيف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضى، كان قد اتخذ عددا من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف وهى منح تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة، وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات قنا والاقصر وأسوان.

كما قرر فتح منفذ بيع فرعى جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية، بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال أيام، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة، بالإضافة إلى البدء فى عملية التحول الرقمى لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

جاء هذا القرار فى إطار سعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحى وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

وزارة السياحة والآثار

أسعار تذاكر المتاحف

خالد العنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة والآثار: إطلاق اسم عالم المصريات على رضوان على مدرسة بمسقط رأسه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:57 م

تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية برئاسة وزير السياحة والآثار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:47 ص

السياحة تطلق حملة لرفع الوعى السياحى لدى المصريين والمتعاملين بالقطاع

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:39 ص

مصر تستضيف الملتقى العربى ال12 للإعلام السياحى بمشاركة 14 دولة عربية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص

طوارئ سياحية مع انطلاق ذروة موسم العمرة.. 310 آلاف مصرى أدوا المناسك حتى الآن.. وعمرة رجب تبدأ من 16 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية و"رمضان" 30 ألفا.. وغرفة الشركات: لا تأثير لكورونا وهناك تنسيق بين مصر والسعودية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص

مستثمرو مرسى علم: توصلنا لتخفيض 50% على المستحقات المتأخرة للكهرباء لدى المنتجعات السياحية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة