السياحة والآثار تخفض أسعار تذاكر الأجانب بالمناطق الأثرية 50% خلال يونيو

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التى أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهرى يوليو وأغسطس.

حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذى يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وبهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال شهر يونيه ويوليو وأغسطس من عامى 2020 و2021، وذلك بناء على طلب ورغبة المستثمرين فى محافظة الأقصر، ومبادرة "صيف فى الصعيد" التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار لدعم وتنشيط حركة السياحة الثقافية فى الصعيد خلال فترة الصيف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضى، كان قد اتخذ عددا من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف وهى منح تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة، وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات قنا والاقصر وأسوان.

كما قرر فتح منفذ بيع فرعى جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية، بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال أيام، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة، بالإضافة إلى البدء فى عملية التحول الرقمى لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

جاء هذا القرار فى إطار سعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحى وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.