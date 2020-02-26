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وزيرة التضامن: 320 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن مشروع "مستورة"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:06 م
وزيرة التضامن: 320 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن مشروع "مستورة" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك قام بتمويل ما يقرب من 19216 مشروع قرض "مستورة" بتكلفة قدرها 320.590.350 جنيه منذ إطلاق المشروع وحتى الآن، وأن فروع بنك ناصر التى منحت المشروع 51 فرعا على مستوى الجمهورية، مشيرة أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودى الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.

وأضافت القباج أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتسم بالتنوع لتناسب وقدرات الفئات المستهدفة وتتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، وقد احتلت الصدارة المشروعات التجارية بتكلفة قدرها ما يقرب من 159 مليون جنيه، ثم تأتى بعد ذلك مشروعات الانتاج الحيوانى بتكلفة قدرها 126 مليون جنيه أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بمبلغ 18 مليون جنيه والمشروعات الصناعية تبلغ تكلفتها ما يقرب من 11 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات الخدمية ما يقرب من 7 مليون جنيه.

وأكدت القباج أن قروض مستورة هى أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، وأوضحت القباج مدى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسى الحالى للعديد من الأسر والتى حققت ارتفاعاً فى دخلها بعد الحصول على القرض.

وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن قرض مستورة نجح في تغطية كافة المشاريع التنموية، وأضاف فاروق أن لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهراً بدون فوائد، لافتاً إلى أنه يتم احتساب نسبة بسيطة كمصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيراً إلى أن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت و يتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عاما.

 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

مشروعات مستورة

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