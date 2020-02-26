تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى بجميع محافظات الجمهورية بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال لمنع إصابتهم بأى فيروسات محتملة قد تنقل لهم المرض.

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى.

1- الحملة ستبدأ يوم 8 مارس وهتمتد وحتى 26 من ذات الشهر بجميع انحاء الجمهورية

2- التطعيمات تشمل الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 6 سنوات.

3- المحافظات الحدودية مثل أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح التطعيم يشمل الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.

4- الجرعة بتطعيم الــ MR بواقع نصف سم للطفل ذكر أم أنثى .

5 - يتم توفير المصل فى الوحدات والمراكز الصحية بالمجان .

6- جميع التطعيمات آمنه وتخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية .

7- مصر ليست من الدول التى يتوطن فيها مرض الحصبة .

8- تطعيم الحصبة والحصبة الألمانى متوفر بجداول التطعيمات الإجبارية