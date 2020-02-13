سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

وزير التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

أبو إسحاق الحوينى يعترف: "كنت متسرع وبحب الشهرة".. و"الديهى": اعتذارك مرفوض

نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

وزير النقل: صرفنا 175 مليار جنيه على شبكة الطرق الجديدة فى مصر

صور.. وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا

فيديو.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملى بالكويت بينهم 3 وفيات

تأكيدا لليوم السابع.. حماية المنافسة يتلقى طلب فودافون بحق الشفعة بصفقة STC

السيسى يستقبل وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسى

1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.. فيديو

وزير التعليم: جار استكمال تحميل المحتوى الرقمى للثالث الثانوى على بنك المعرفة

التموين تجدد طلبها لأصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

الحكومة: إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات

مساعدا وزيرة الصحة يخضعان للحجر الصحى فى معسكر مطروح.. اعرف التفاصيل

الكشف عن 83 مقبرة أثرية بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية

طقس الفلانتين.. أجواء معتدلة والجو يسمح بالاستمتاع فى المتنزهات.. فيديو

وزير التعليم ينشر فيديو يوضح الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

عم الشهيد مصطفى عبيدو: البطل الراحل سادس شهيد فى العائلة

وزير الأوقاف يعلن الفائزين فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم بينهم مصريين

صور.. التموين: إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبًا


التعليم

اخبار مصر

ابرز الاخبار

اهم الاخبار

كتب الثانوية العامة

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:24 م

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:18 م

فيديو.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملى بالكويت بينهم 3 وفيات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:23 م

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:18 م

تأكيدا لليوم السابع.. حماية المنافسة يتلقى طلب فودافون بحق الشفعة بصفقة STC

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة