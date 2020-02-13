أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

وزير التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

أبو إسحاق الحوينى يعترف: "كنت متسرع وبحب الشهرة".. و"الديهى": اعتذارك مرفوض

نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

وزير النقل: صرفنا 175 مليار جنيه على شبكة الطرق الجديدة فى مصر

صور.. وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا

فيديو.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملى بالكويت بينهم 3 وفيات

تأكيدا لليوم السابع.. حماية المنافسة يتلقى طلب فودافون بحق الشفعة بصفقة STC

السيسى يستقبل وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسى

1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.. فيديو

وزير التعليم: جار استكمال تحميل المحتوى الرقمى للثالث الثانوى على بنك المعرفة

التموين تجدد طلبها لأصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

الحكومة: إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات

مساعدا وزيرة الصحة يخضعان للحجر الصحى فى معسكر مطروح.. اعرف التفاصيل

الكشف عن 83 مقبرة أثرية بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية

طقس الفلانتين.. أجواء معتدلة والجو يسمح بالاستمتاع فى المتنزهات.. فيديو

وزير التعليم ينشر فيديو يوضح الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

عم الشهيد مصطفى عبيدو: البطل الراحل سادس شهيد فى العائلة

وزير الأوقاف يعلن الفائزين فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم بينهم مصريين

صور.. التموين: إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة فى مصر قريبًا