صور.. وزير التموين: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحول الرقمى هو المستقبل فى الاقتصاد الرقمى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى.

جاء ذلك خلال احتفالية جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وتابع المصيلحى:"فى الماضى كان كل سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى كما انه جارى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة كما أن التحول الرقمى سيعمل احداث طفرة سواء فى التجارة الإليكترونية من خلال البنية الاساسية المعلوماتية الموجودة ".

وكان وزير التموبن والتجارة الداخلية قد افتتح منفذ السجل التجارى برمسيس بعد تطويره كما تم افتتاح الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، مؤكدا أن مكتب سجل تجارى القاهرة المميز برمسيس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين وأن مده انهاء خدمه العميل داخل السجل التجارى تستغرق من 10 إلى 15 دقيقه بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه بدل من نص ساعة، مضيفًا أن عدد المتعاملين فى المكتب يوميًا من 300 إلى 400 فرد.

كما يوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.