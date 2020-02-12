نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

مطروح _ حسن مشالي

تواصل وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية، وإشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، التحقيق فى القضية رقم 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 6 موظفين و 14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفى، وذلك بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وقال محامى أحد الموظفين المتهمين، إنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التى تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه.

ووجهت لموظفى البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأكد مصدر مطلع أن هذه التحويلات، كانت تتم لصالح المتهم الرئيسى الهارب، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن أحد موظفى البريد المتهمين قام بصرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال السنوات الماضية.

وتواصل حاليا نيابة مطروح التحقيق مع المتهمين، والذين اعترف بعضهم بالوقائع والاتهامات الموجهة لهم، وجارِ التحقيق مع باقى المتهمين، كما تواصل أجهزة الأمن العمل على ملاحقة وإلقاء القبض على المتهم الرئيسى الهارب.