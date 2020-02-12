سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:17 م
نيابة مطروح تحقق فى أكبر قضية غسيل أموال بمكتب البريد بإجمالى مليار و750 مليون جنيه مكتب بريد - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية، وإشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، التحقيق فى القضية رقم  4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 6 موظفين و 14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفى، وذلك بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

 

وقال محامى أحد الموظفين المتهمين، إنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، كما تم القبض وتوجيه الاتهام إلى 13 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية التى تمت التحويلات من حسابات خلال السنوات الماضية، بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه.

 

ووجهت لموظفى البريد وأصحاب الحسابات المقبوض عليهم، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

 

وأكد مصدر مطلع أن هذه التحويلات، كانت تتم لصالح المتهم الرئيسى الهارب، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن أحد موظفى البريد المتهمين قام بصرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال السنوات الماضية.

 

وتواصل حاليا نيابة مطروح التحقيق مع المتهمين، والذين اعترف بعضهم بالوقائع والاتهامات الموجهة لهم، وجارِ التحقيق مع باقى المتهمين، كما تواصل أجهزة الأمن العمل على ملاحقة وإلقاء القبض على المتهم الرئيسى الهارب.

 


محافظة مطروح

غسيل اموال

بريد مطروح

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اكبر قضية غسيل اموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة