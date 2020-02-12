مساعدا وزيرة الصحة يخضعان للحجر الصحى فى معسكر مطروح.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، وجود 2 من قيادات الوزارة بمعسكر الحجر الصحى مع أكثر من 609 نزلاء بالمعسكر ما بين عائدا من ووهان الصينية وموظفين وأطباء وإداريين يتعايشون بشكل طبيعى مع بعضهم البعض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القيادات المتواجدة بمعسكر الحجر الصحى بمطروح هما الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة مدير مشروع التأمين الصحى الشامل والدكتور علاء عيد مساعد الوزيرة لشئون الطب الوقائى وتابعت الوزارة: يشرفون بأنفسهم على الحالات ويخضعون لنفس معايير الحجر الصحى الذى يخضع لها النزلاء.

وأضافت وزارة الصحة، أن الجميع يتعايش مع بعضة البعض دون تفرقة وأن القياديين يقومان بالمتابعة الجيدة لكافة التقارير الطبية لنزلاء المعسكر كما يتعرضان للفحص الطبى كل 8 ساعات مع النزلاء 3 مرات يوميا وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت، عدم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس الكورونا المستجد ncov بجميع محافظات الجمهورية، أو المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح بيان أن وزيرة الصحة تتابع بشكل مستمر الوضع الصحى للعائدين للمصريين من مدينة ووهان الصينية منذ يوم 3 فبراير2020 المتواجدين بالحجر الصحى فى محافظة مطروح، من خلال " الفيديوكونفرانس" والتقارير الدورية

وأكد البيان، أنه تم تدريب القوى البشرية على إجراءات مكافحة العدوى فى حالة نقل اى حالات قد يشتبه بها إلى مستشفى الاخلاء، وتشمل التزام الحالة المشتبه بها بارتداء الواقيات وتنظيف الأيدى بالكحول، بالإضافة إلى التأكيد على التزام المسعفين بارتداء الواقيات الطبية أثناء نقل الحالة، وخلعها بطريقة آمنة بعد الانتهاء من مهامهم، وتشغيل التطهير الذاتى لعربة الإسعاف بعد نزول المريض للمستشفى، مضيفًا أنه تم التأكيد على أفراد الفريق الصحى الخاص باستقبال الحالات بالمستشفى باتباع إجراءات مكافحة العدوى تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، وتنظيف وتطهير الغرفة بعد خروج المريض منها، كما تم عقد 12 ندوة توعوية لجميع النزلاء و30 ندوة لمقدمى الخدمة الطبية.

وتابع: "تم إجراء المسح الطبى الأولى بسجلات العيادة الخارجية للعائدين، والمتعاملين معهم أثناء نقل 369 مواطنًا من المطار شملوا المصريين القادمين من الصين، والطاقم الطبى المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم الحجر الصحى المسئول عن تطهير الطائرة وشنط الركاب، وطاقم الوقائى بالحجر الصحى المسئول عن المسح الحرارى للوافدين، مشيرًا إلى أنه تم فتح ملف تسجيل طبى لجميع العائدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار، كما تم إجراء تحليل PCR، وجاءت النتائج سلبية لجميع العائدين من الصين".