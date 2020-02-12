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وزير التعليم ينشر فيديو يوضح الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:58 م
وزير التعليم ينشر فيديو يوضح الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحى لكيفية الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة، حيث أكد الوزير على صفحته الشخصية، أن هذا الفيديو القصير يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة ومحرك البحث والبوابات المختلفة كما يتصفح بعض المصادر المتوفرة للأطفال والطلاب والباحثين.

وتابع الوزير: أتمنى أن يكون هذا الفيديو ذو فائدة لمن يرغب في استكشاف هذا الكنز المعرفي الكبير المتاح مجاناً لكل مواطن مصرى على أرض مصر.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد في الثانوية المعدلة، يعتمد بشكل كبير على المحتوى الرقمى لبنك المعرفة، حيث يتم تنشيط أجهزة التابلت الموجودة لدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للدخول على بنك المعرفة وأيضا منصة التعلم وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويعتبر مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.

وتمثل شروط الإستخدام ينص الموقع على " يمكنك أن تستخدم الموقع والمعلومات والكتابات والصورأو الأعمال الأخرى التى تشاهدها أو تسمعها أو الخبرات الأخرى في الموقع (يشار إليها فردياً أو جماعياً باسم " المحتوى ") فقط لأغراضك الشخصية غير التجارية أو للحصول على معلومات بخصوص المنتجات والخدمات التي يستضيفها بنك المعرفة وفقط بالالتزام بشروط الاستخدام هذه.

يذكر أمن ملايين من الطلاب والباحثين يستفيدون من محتوى بنك المعرفة المصرى

 


التربية والتعليم

بنك المعرفة المصرى

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