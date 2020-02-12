وزير التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم طباعة الكتاب الورقى لطلاب الثانوى العام فى السنوات القادمة، قائلا: كل الطلبة هيكون معاهم التابلت، جاء ذلك فى فيديو نشره الدكتور طارق شوقى لشرح آلية الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمى ومصادر التعلم المتنوعية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحى لكيفية الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة، حيث أكد الوزير على صفحته الشخصية، أن هذا الفيديو القصير يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة المصرى ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة ومحرك البحث والبوابات المختلفة كما يتصفح بعض المصادر المتوفرة للأطفال والطلاب والباحثين.

وتابع الوزير: أتمنى أن يكون هذا الفيديو ذو فائدة لمن يرغب في استكشاف هذا الكنز المعرفي الكبير المتاح مجاناً لكل مواطن مصرى على أرض مصر.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد في الثانوية المعدلة، يعتمد بشكل كبير على المحتوى الرقمى لبنك المعرفة، حيث يتم تنشيط أجهزة التابلت الموجودة لدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للدخول على بنك المعرفة وأيضا منصة التعلم وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويعتبر مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.

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يذكر أن ملايين من الطلاب والباحثين يستفيدون من محتوى بنك المعرفة المصرى.