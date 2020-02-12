فيديو.. انتشال 6 أشخاص جراء حادث انهيار رملى بالكويت بينهم 3 وفيات

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أعلنت الادارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الاربعاء، انها قامت بالتعامل الفورى مع حادث انهيار رملى وقع فى مشروع المطلاع السكنى تعرض له عشرة عمال؛ حيث تم حتى الان انتشال ستة منهم، بينهم ثلاث وفيات، وأضافت الاطفاء الكويتية، فى بيان صحفى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن فرق الانقاذ مازالت تواصل عملها لاخراج بقية العمال المحشورين تحت الرمال.

تصوير حصري في بداية انقاذ المصابين

من قبل فرق الانقاذ والمتوفين في انهيار مشروع مدينة المطلاع نسأل الله ان يحفظ المواطنين و العاملين في مشروع مدينة المطلاع #مدينة_المطلاع#المطلاع pic.twitter.com/6k2VP2t2ff — مدينة المطلاع (@almitlae) February 12, 2020

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضى بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الاطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة.



الانهيار الأرضى بمشروع المطلاع

و شهد مشروع مدينة المطلاع السكنى جنوبى الكويت، مساء اليوم الأربعاء وقوع انهيار أرضى، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين صفوف العمال، وفقدان عدد آخر من العمال.



عمال الأنقاذ يحاولون إنتشال الضحايا

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضى بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الاطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين انهالت عليهم الرمال داخل الحفرة.



عمال الإنقاذ بموقع الإنهيار

وقالت مصادر بوزارة الداخلية الكويتية، إن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة ثلاثة عمال، فيما يتم البحث عن 12 مفقودا.



الإنهيار الأرضى بموقع المشروع

وأضافت المصادر، أن رجال الانقاذ مازالوا يواصلون العمل؛ لإنقاذ العاملين العالقين فى الحفرة، مرجحة وقوع عدد من القتلى جراء الحادث.