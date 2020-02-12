طقس الفلانتين.. أجواء معتدلة والجو يسمح بالاستمتاع فى المتنزهات.. فيديو

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس الجمعة المقبلة عطلة نهاية الأسبوع، الذى يتزامن مع احتفالات عيد الحب "الفلانتين"، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطقس سيكون معتدل بعطلة نهاية الأسبوع ويسمح بالاستمتاع بزيارة وقضاء العطلة بكافة الأماكن السياحية بالقاهرة ومحافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الجمعة "عيد الحب" وعطلة نهاية الأسبوع، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة. والوجه البحرى، يشهد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا وشبورة صباحا والرياح خفيفة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح خفيفة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح خفيفة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح خفيفة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، بالقاهرة الكبرى العظمى 24 والصغرى 09، وبالوجه البحرى العظمى 24 والصغرى 10، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 09، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 22 والصغرى 10، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 27 والصغرى 13، وبشمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 08، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 29 والصغرى 11.

ويشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا غائما أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائما أحيانا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائما أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.