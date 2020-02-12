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عم الشهيد مصطفى عبيدو: البطل الراحل سادس شهيد فى العائلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:28 م
عم الشهيد مصطفى عبيدو: البطل الراحل سادس شهيد فى العائلة الشهيد العميد مصطفى عبيدو
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أحمد يوسف عبيدو، عم الشهيد العميد مصطفى عبيدو، وأحد أهالى قرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، مسقط رأس الشهيد، أن الشهيد مصطفى عبيدو هو سادس شهيد للعائلة، منذ النكسة، حتى الآن. 
 
وأضاف عم الشهيد مصطفى عبيدو، لـ"اليوم السابع"، أن قرية وردان قدمت ما يقرب من 16 شهيدا حتى الأن من بينهم الشهيد مصطفى الذى لقى ربه أمس بسيناء، مؤكدا أن كل شباب القرية فداءا للوطن مثلهم مثل شباب مصر. 
 
وشيع الآلاف ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد البطل العميد اركان حرب مصطفى احمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط راسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية. 
 
وحضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع ، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد .
 
وقدم واجب العزاء عدد من شيوخ مجلس القبائل العربية والمصرية، وعدد كبير من قيادات الجيش ومحافظة الجيزة، ووزارة الداخلية .
 
كما قدم اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واجب العزاء، فى الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء .
 
 والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الأعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.
 
وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.
 
ونعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني العميد مصطفى احمد عبد المجيد محمود عبيدو، الذى استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء .
 
يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومان بمجهودات كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، في ضربات استباقية متنوعة، وكذلك في العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية في مواجهة العناصر الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.
 
 
 

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