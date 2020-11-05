أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار.

الحكومة تعلن جاهزية 4 محافظات لتطبيق منظومة كارت الفلاح

الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو