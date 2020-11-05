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أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار.

الحكومة تعلن جاهزية 4 محافظات لتطبيق منظومة كارت الفلاح

 

الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة

 

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

 

مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو

 

 
الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات
 
 
السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي
 
 
الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021
 
 

أخبار × 24 ساعة

الرئيس السيسى

العاصمة الإدارية الجديدة

امطار

اهم الاخبار

مصروفات المدارس الخاصة

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