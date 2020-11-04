وزير النقل يعتذر لركاب السكة الحديد عن تأخيرات القطارات

كتب رضا حبيشى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية .

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات، وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد، وبدء تحديث أسطولها من الجرارت والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خاصة وأن السكة الحديد خلال الفترة الماضية شهدت انتظاماً كبيراً في مواعيد القطارات، وكان يتم الإعلان عن التأخيرات الناتجة عن أعمال مشروعات تحديث نظم الإشارات والسكك الحديدية في وسائل الإعلام المختلفة، لكي يقوم المواطن بأخذها في اعتباره، فيما يخص أعماله وتنقلاته المختلفة، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب والتي تبدأ من انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات.

ثم استعرض وزير النقل كافة الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثيراً سلبياً على جمهور الركاب، مؤكداً على انه على ثقة أن كافة العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدي القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الراكب سيقومون بتلافي كافة أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكافة الركاب عن هذه التأخيرات.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان خلال الاجتماع ان قائدي القطارات وكافة العاملين بالسكة الحديد سيواصلون دائما العمل في خدمة المواطن المصري، وتقديم كافة الخدمات له، كما أكد الحضور من قائدي القطارات على انهم و كافة قائدي القطارات في مختلف الخطوط دائما في خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون كافة الجهود للحافظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوي الهام .