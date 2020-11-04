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فيديو.. آخر كلام.. التعليم تلغى زيادة المصروفات علي المدارس الخاصة والدولية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:26 م
فيديو.. آخر كلام.. التعليم تلغى زيادة المصروفات علي المدارس الخاصة والدولية وزير التعليم

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قرار حكومى جديد من شأنه تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بسبب تداعيات كورونا، حيث قررت وزارة التعليم إلغاء الزيادة بمصروفات الدراسية، بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى" للعام الحالي.

 القرار نال رضا أولياء الأمور وطالبوا تنفيذ القرار إما خصما من القسط الثانى للعام الحالي، أو من مصروفات العام الدراسى المقبل.

لكن أصحاب المدارس قالوا إن ذلك يحمل المدارس فوق طاقتها بسبب مصروفات التعقيم والتنظيف، بالإضافة إلى تكاليف البنية التكنولوجية بالمدارس، وطالبوا الوزارة بالكشف عن آلية تنفيذ القرار، وهل سيخصم من مصروفات الفصل الدراسى الثانى؟.


التعليم

وزارة التعليم

الغاء الزيادة بمصروفات المدارس الخاصة

مصروفات المدارس الخاصة

المدارس الخاصة

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