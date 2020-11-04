اليوم السابع
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وزيرة التضامن: مصر من أكثر الدول نجاحا فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.. صور

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:11 م
وزيرة التضامن: مصر من أكثر الدول نجاحا فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.. صور نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة - تصوير السعودى محمود

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، أن مصر من أكثر الدول نجاحا فى مواجهة جريمة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا فى ظل دعم القيادة السياسية.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى، أن الاتجار بالبشر لا يستهدف فقط النساء، ولكن أيضا الأطفال، حيث يستهدف الفئات الفقيرة والتى ليس لها وعى، مما جعل الدولة تقوم بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن دار استضافة ضحايا الاتجار فى البشر بالقليوبية تعد الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية، حيث تم تجهيزها بالتعاون مع الشركاء، وتهدف الدار لحماية النساء من جميع أشكال العنف بالتعاون مع وزارات الصحة والخارجية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فى إطار شراكة حقيقية تميز الجهود الحكومية والمجتمع المدنى.

نيفين القباج وزيرة التضامن (1)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (2)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (3)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (4)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (5)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (6)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (7)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (8)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (9)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (10)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (11)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (12)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (13)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (14)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (15)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (16)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (17)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (18)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (19)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (20)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (21)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (22)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (23)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (24)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (25)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (26)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (27)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (28)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (29)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (30)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (31)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (32)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (33)
 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن (34)
 

وزارة التضامن

ضحايا الاتجار بالبشر

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