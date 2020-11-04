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التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:19 م
التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلزام المدارس الخاصة، بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية وفترات متساوية، بعد تلقيها عدة شكاوى من أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة فى محافظة الفيوم وتحصيل المصروفات الدراسة دفعة واحدة .

وعممت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني،  فى منشو تم إرساله إلى المديريات التعليمية ، بشأن تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية والمسماة بمصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى " خلال العام الدراسى الحالى ، أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتى أدت إلى التأثر السلبى على اقتصاد الدولة كافة فقد اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى إما تخفيض المصروفات للعام الدراسى 2020/2021 أو استمرار تحصيل مصروفات " التعليم والنشاط" على عام 2019/2020 .

وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة فى 1 أكتوبر والمعتمد محضرها من الوزير وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسى الحالى.

 

 


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