الأوقاف تنهى خدمة عاملين ومقيم شعائر ومؤذن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم

كتب على عبد الرحمن

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء خدمة كل من: "ع.ح" مقيم شعائر بمديرية أوقاف سوهاج، و"م.م" عامل بمديرية أوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.



وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف سوهاج والشرقية على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



كما حذرت وزارة الأوقاف من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

فى السياق ذاته أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، خدمة كل من:"ا.م"مؤذن بمديرية أوقاف القليوبية، و"م.ع" عامل بمديرية أوقاف الفيوم، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وأكدت أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف القليوبية والفيوم على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر اليوم الأربعاء، إلغاء ترخيص خطيب مكافأة بالشرقية يدعى "م.ع" ، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية ، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه ، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ، وقالت الوزارة إن القرار بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مديرية أوقاف الشرقية وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر .









