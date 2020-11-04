مركز التنبؤات: أمطار على الدلتا حتى الأحد.. وعكارة النيل ظاهرة صحية.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤات، إن الأمطار التي ضربت الإسكندرية اليوم غزيرة وكانت متوقعة منذ يومين، مشيرة إلى استمرار الأمطار على الدلتا وشمال البلاد حتى الأحد المقبل.

وحول عكارة النيل قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن العكارة سببها حدوث أمطار غزيرة في محافظات الصعيد أو محافظات البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العكارة تعتبر ظاهرة صحية بالنسبة لمجرى النيل.

وتابعت: "حين تتخطى نسبة العكارة النسبة المسموح به يتم تعطيل محطات مياه الشرب حتى تعود النسبة إلى طبيعتها"، معلقة: "أطمئن المواطنين بأن العكارة لن تؤثر على مياه الشرب أو الزراعة".