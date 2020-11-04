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فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر للمرور واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:14 م
فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر للمرور واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول طريق الصعيد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق الصعيد / البحر الأحمر (سفاجا – سوهاج) لحركة المرور بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول .

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان لها، استمرار غلق ثلاثة طرق فقط جارٍ أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري علي مستوي الجمهورية وهي :

1. طريق الشيخ فضل -  رأس غارب .

2. طريق مفارق فيران -  كاترين .

جدير بالذكر أنه قد سبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي :

1. طريق القصير – قفط .

2. طريق رأس غارب – الغردقة .

3. طريق طور سيناء – مفارق فيران .

4. تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع .


النقل

طريق الصعيدالبحر الأحمر

السيول

هيئة الطرق

طريق سفاجا

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