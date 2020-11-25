باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل..البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات.. وجرح شخصين بهجوم بسكين فى مدينة لوجانو السويسرية..ومقتل 7 فى انفجارين بسوريا قرب الحدود التركية

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التي دارت ووقعت في كافة أنحاء العالم في السطور التالية:-

البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات اليومية قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس.

مجلس الوزراء السعودى يعقد جلسته عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين عقد مجلس الوزراء السعودى ، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئى ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفى مستهل الجلسة.

مرشح بايدن لوزارة الخارجية: لا يمكننا حل مشاكل العالم بمفردنا ونحتاج لتعاون الجميع قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية انتوني بلينكن إنه سيعمل كل ما فى وسعه للقيام بدور فاعل في منصبه، موضحا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحل مشاكل العالم بمفردها.

ترامب يدلى بأقصر إحاطة فى رئاسته احتفالا بأداء البورصة

ظهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض لمدة دقيقة و42 ثانية للاحتفاء بأداء سوق الأسهم.

جرح شخصين بهجوم بسكين فى مدينة لوجانو السويسرية

أفادت صحيفة "بليك" بجرح شخصين بعد أن قامت امرأة بمهاجمة أخريتين في متجر بمدينة لوجانو جنوب سويسرا اليوم الثلاثاء.

الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحمل مسؤولية التوتر في المنطقة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ضغط أوروبى على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراى

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك ضغطا أوروبيا على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراي.

أوروبا تبدأ رفع حظر تحليق طائرة بوينج 737 ماكس بنهاية يناير

بدأت الجهات التنظيمية الأوروبية اليوم الثلاثاء جدولا زمنيا لعودة طائرة بيونج (737 ماكس) للتحليق في أجواء القارة في مطلع العام المقبل بعد حظر دام قرابة العامين كان قد فُرض بعد حادثي سقوط طائرتين من ذلك الطراز.

تأجيل محاكمة نتنياهو حتى فبراير المقبل

قررت المحكمة المركزية فى القدس اليوم الثلاثاء، قبول طلب محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل مرحلة الإثباتات في ملفات الفساد المتهم بها حتى فبراير.

"أوبك" تدين الهجوم الإرهابى على خزان وقود فى شمال مدينة جدة السعودية

أدانت منظمة الدول المُصدِرَة للبترول (أوبك) الهجوم الإرهابى، الذى تسبب فى اندلاع حريق فى خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ووصفته بأنه عمل جبان ضد منشأة رئيسية تساعد فى توزيع احتياجات الطاقة الحيوية.

مقتل 7 فى انفجارين بشمال غرب سوريا قرب الحدود التركية

قال شهود ومصادر بالشرطة إن 7 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات اليوم الثلاثاء في تفجيرين بشمال غرب سوريا قرب الحدود التركية.

مستشار الرئيس الجزائرى يؤكد تحسن الحالة الصحية لتبون

أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطنى الـ49

أعطى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أوامره بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التى ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على فلسطينيين في غور الأردن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق فلسطينيين تظاهروا احتجاجا على بناء مستوطنات جديدة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وفاة النائب العراقى حسين الزهيرى متأثرا بإصابته بكورونا

توفى النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

عقيلة صالح: روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية

قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إن روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية.