اليوم السابع
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وفاة النائب العراقى حسين الزهيرى متأثرا بإصابته بكورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:44 م
وفاة النائب العراقى حسين الزهيرى متأثرا بإصابته بكورونا النائب العراقى حسين الزهيرى
وكالات

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توفى النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وعزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر، حيث كان يشغل منصب مسؤول المنظمة فرع ديالى.

 

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