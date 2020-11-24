صور.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على فلسطينيين في غور الأردن

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق فلسطينيين تظاهروا احتجاجا على بناء مستوطنات جديدة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة، جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون القنابل والمياه من سيارات الشرطة لتفريق الفلسطينيين الذين تجمعوا في غور الأردن بالضفة الغربية، التي تنوى سلطات الاحتلال بناء مستوطنات جديدة فيها.

وفى وقت ساب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عن طرح خطة مساعدات مالية واسعة النطاق لتعزيز اقتصاد البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بقيمة مليار شيقل إسرائيلي جديد (حوالي 230 مليون دولار أمريكي).

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده نتنياهو مع وزير المالية يسرائيل كاتس ووزير الداخلية أرييه درعي وبحضور رؤساء سلطات من منطقة غلاف غزة عبر الفيديو كونفرنس.

ووفقا للبيان، فأن الخطة تهدف إلى الارتقاء بمستوى شبكات الدعم المجتمعي، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي والإقليمي ودفعه فضلا عن دعم السلطات المحلية.



إطلاق القنابل



اعتقال فلسطيني



الاحتلال يطلق القنابل على الفلسطينيين



جندى يطلق القنابل



رجل يحمل علم فلسطين