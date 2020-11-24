اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطنى الـ49

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:28 م
رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطنى الـ49 خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
أبوظبى /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أوامره بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التى ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن هذه المكرمة السامية من رئيس الدولة تأتى فى إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التى تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية فى الحياة بالشكل الذى ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

 


رئيس الإمارات

أخبار الإمارات

الإفراج عن 628 سجينا

اليوم الوطنى الـ49

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تعيد صلاة الجمعة اعتبارا من الرابع من ديسمبر وفق إجراءات احترازية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:24 م

الرئيس الروسى يؤكد العلاقات مع الإمارات تتطور ويجب الحفاظ على الشراكة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:25 م

العرب يتضامنون مع السعودية فى وجه ميليشيا الحوثى.. مصر والإمارات والبحرين والأردن واليمن والكويت يدينون استهداف الجماعة المارقة لمنشآت نفطية شمال جدة.. والجامعة العربية تحذر من هدم سبل استقرار اليمن

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:30 م

دراسات الشرق الاوسط بباريس يثمن موقف مجلس الإمارات للإفتاء من تنظيم الإخوان الإرهابى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:23 م

الإمارات تسجل 1310 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ161365 حالة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة