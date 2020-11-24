1:42 دقيقة.. ترامب يدلى بأقصر إحاطة فى رئاسته احتفالا بأداء البورصة..فيديو

كتبت رباب فتحى

ظهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض لمدة دقيقة و42 ثانية للاحتفاء بأداء سوق الأسهم. ولم يرد أي منهما على أي أسئلة من الصحافة، فى المؤتمر الذى لم يكن ضمن جدول الرئيس اليوم.



وتداول مؤشر داو جونز الصناعي فوق 30،000 نقطة اليوم، للمرة الأولى، حيث شجع المستثمرين التقدم الأخير في تطوير لقاحات فيروس كورونا والأخبار التي تفيد بأن انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن سيبدأ أخيرًا رسميًا.



وكتبت وكالة أسوشيتيد برس أن التجار شجعوا أيضًا الأخبار التي تفيد بأن بايدن اختار جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة التي تحظى باحترام كبير، كوزيرة للخزانة.



ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة أو 1.4٪ ليتداول بما يزيد قليلاً عن 30 ألفًا في منتصف نهار اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



ارتفع مؤشرS&P 500، الذي كان له تأثير أكبر بكثير على حسابات التقاعد 401 (k) من مؤشر داو جونز، بنسبة 1.3%.