أوروبا تبدأ رفع حظر تحليق طائرة بوينج 737 ماكس بنهاية يناير

رويترز

بدأت الجهات التنظيمية الأوروبية اليوم الثلاثاء جدولا زمنيا لعودة طائرة بيونج (737 ماكس) للتحليق في أجواء القارة في مطلع العام المقبل بعد حظر دام قرابة العامين كان قد فُرض بعد حادثي سقوط طائرتين من ذلك الطراز.

ووضعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شروطا لعودة الطائرات التي تم منعها من التحليق إلى الخدمة، تشمل برامج تدريب جديدة وتطوير برمجيات أُلقي باللوم عليها في حادثي السقوط في 2018 و2019 واللذين تسببا في مقتل 346 إجمالا.

ويمثل نشر التوجيهات اليوم الثلاثاء بداية فترة تلقي تعليقات مدتها 28 يوما، قالت الوكالة الأوروبية إنها ستفضي إلى رفع رسمي لحظر التحليق ابتداء من منتصف يناير بمجرد دراسة ردود فعل العامة وقطاع الطيران.

ويتوقف استئناف الرحلات في أوروبا على تدريب الطيارين والمدة التي تحتاجها شركات الطيران لتطوير البرمجيات وتنفيذ إجراءات أخرى أمرت بها الوكالة.

ومن المقرر استئناف رحلات (737 ماكس) في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر بعد قرابة ستة أسابيع من رفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجهة التنظيمية الرئيسية التي تخضع لها بوينج، حظر تحليقها في 18 نوفمبر.

كان سقوط الطائرتين في إندونيسيا وإثيوبيا قد أطلق سلسلة تحقيقات ألقت باللوم على بوينج في مشكلة في التصميم وعلى إدارة الطيران الاتحادية في ضعف الرقابة.