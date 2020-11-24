اليوم السابع
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ضغط أوروبى على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:33 م
ضغط أوروبى على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراى إقليم تيجراي الإثيوبي
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك ضغطا أوروبيا على مجلس الأمن للتراجع عن إلغاء جلسة بشأن تيجراي.

وقبلها ذكرت قناة العربية، إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مخصصا للنزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وفى وقت سابق، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة بشأن التأثر المحتمل على التجارة والأقتصاد والأمن الغذائي في جيبوتى، وهي البلد الواقعة في القرن الأفريقي بأحداث الصراع في إقليم تيجراى، لافتا إلى أن 85 في المائة من التجارة عبر ميناء جيبوتي إما متجهة إلى إثيوبيا أو قادمة منها.

 


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اوروبا

إقليم تيجراي الإثيوبي

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