اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:54 م
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حصاد الوزارات.. الحكومة تكثف الحملات لمواجهة الأدوية والمستحضرات المغشوشة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الحكومة تكثف الحملات لمواجهة الأدوية والمستحضرات المغشوشة د. مصطفى مدبولى
إعداد - إسماعيل رفعت

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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حصاد الوزارات

مصطفى مدبولى

الحكومة

رئيس الوزراء

التضامن

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