الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتعديل اسم معهد في سوهاج

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 5291 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 14نوفمبر 2020.



وقال القرار الوزارى ، إنه لعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفينية وتعديلاته : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 209 ) بتاريخ 2004/3/4 وعلى القرار الوزاري رقم ( ( 1144 ) بتاريخ 13/8/۱۳ بإنشاء المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج التابع لجمعية تنمية المجتمع بسوهاج , وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات إنشاء المعاهد الخاصة بالجلسة رقم ( 39 ) و التي عقدت بتاريخ 2020/۹/۳ على تعديل مسمي المعهد ؛ وعلى كتاب جمعية تنمية المجتمع المحلي بالموافقة على تعديل مسمى المعهد للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ليصبح ( المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية ) ؛ وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص وإنشاء طلبات المعاهد بجلستها التي عقدت بتاريخ 3/ 10 2020 والمعتمد من الوزير ؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم ؛



ونصت المادة 1 - من القرار على تعديل مسمى المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى ليصبح ( المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج )





كما نصت مادة ۲ على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ونصت مادة 3- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره و يلغي كل ما يخالف ذلك .









