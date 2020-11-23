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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتعديل اسم معهد في سوهاج

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:49 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتعديل اسم معهد في سوهاج الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 5291 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 14نوفمبر 2020.

وقال القرار الوزارى ، إنه لعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفينية وتعديلاته : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 209 ) بتاريخ 2004/3/4 وعلى القرار الوزاري رقم ( ( 1144 ) بتاريخ 13/8/۱۳ بإنشاء المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج التابع لجمعية تنمية المجتمع بسوهاج , وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات إنشاء المعاهد الخاصة بالجلسة رقم ( 39 ) و التي عقدت بتاريخ 2020/۹/۳ على تعديل مسمي المعهد ؛ وعلى كتاب جمعية تنمية المجتمع المحلي بالموافقة على تعديل مسمى المعهد للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ليصبح ( المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية ) ؛ وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص وإنشاء طلبات المعاهد بجلستها التي عقدت بتاريخ 3/ 10 2020 والمعتمد من الوزير ؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم ؛

ونصت المادة 1 - من القرار على تعديل مسمى المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى ليصبح ( المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج )


كما نصت مادة ۲ على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ونصت مادة 3- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره و يلغي كل ما يخالف ذلك .




 

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التعليم العالى

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المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج

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الجريدة الرسمية

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