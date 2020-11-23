سفارة مصر في طوكيو تشارك في تنظيم زيارة سياحية لمصر عبر تقنية الاتصال المرئي

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افتتح أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان فعاليات الزيارة السياحية الاقتصادية التي شاركت السفارة في تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي لخريجي كلية إدارة الأعمال بجامعة "واسيدا" اليابانية، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة متخصصة في الاستشارات الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية اليوم الاثنين أن تلك المبادرة تأتى في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في طوكيو لاستحداث أنماط جديدة للترويج الاقتصادي والسياحي لمصر داخل مختلف أوساط المجتمع الياباني، لاسيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا من قيود على حركة التنقل والسفر.

واشتملت الجولة الافتراضية "Virtual Business Tour" التي استمرت خلال يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري على استعراض أنشطة عدد من المؤسسات الاقتصادية والثقافية والسياحية المصرية، بالإضافة لبعض نماذج الاستثمارات اليابانية الناجحة في مصر. كما ألقى السفير أيمن كامل كلمة في مستهل الزيارة تضمنت أبرز النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهم الانجازات في مسيرة التعاون الثنائي بين مصر واليابان، فضلاً عن المزايا التي توفرها الدولة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.

كما قامت السفارة بترتيب مداخلة لكل من المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الجديد، تم خلالهما استعراض خطة الدولة لتطوير قطاع السياحة واستعادة تدفق الحركة السياحية وكذلك تقدم سير العمل بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الجديد الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع اليابان.

وشهدت الجولة تفاعلا إيجابياً ومشاركة واسعة من جانب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة "واسيدا" وكذا مسئولي مؤسسة الاستشارات، إلى جانب خريجي الكلية العاملين في كبريات الكيانات التجارية في اليابان، وممثلو الشركات اليابانية التي تملك استثمارات في مصر.