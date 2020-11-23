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التموين: إنشاء مستودعات لزيادة مخزون السلع لـ9 أشهر بتوجيهات الرئيس

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:00 ص
التموين: إنشاء مستودعات لزيادة مخزون السلع لـ9 أشهر بتوجيهات الرئيس وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتأمين احتياطيى استراتيجى آمن من السلع الأساسية، نظمت الوزارة مجموعة من الزيارات لأكثر من محافظة ووضعت مجموعة من الدراسات والبحوث والانتهاء بأن يكون هناك 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية كل مستودع يخدم على مجموعة من المحافظات، وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 20 إلى 100 فدان.

وأضاف عشماوى، لـ"اليوم السابع"، سنبدأ بالمرحلة الأولى فى 4 محافظات تليها المرحلة الثانية فى 3 محافظات بإجمالى 7 مستودعات، وأن التكلفة الاستثمارية لهذه المستودعات تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، وسيجرى إنشاؤها فى فترة من 20 إلى 24 شهرًا، كما أن هذه المستودعات ستعزز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية لمدة من 8 و9 أشهر .

كانت وزارة التموين قد انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات، على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية، حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحد التكنولوجيا وجارى طرحها على كبار المطورين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بالاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية على مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، كما أن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل المجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.


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