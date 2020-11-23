الأوقاف تصدر أول كتاب فى سلسلة رؤية للنشء بعنوان "بين الحقيقة والخيال"

كتب على عبد الرحمن

أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة العدد الأول من سلسلة "رؤية للنشء" بعنوان بين الحقيقة والخيال"، من إعداد ياسمين مجدي ورسوم أحمد جعيصة، وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير لجميع شرائح المجتمع، وبعد نجاح سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" المترجمة.



وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن مقدمة الكتاب جاء فيها:" هذا الكتاب يعد من محفزات الذهن على متابعة القراءة وتنمية الخيال العلمي لدى الناشئة, وهو نوع مميز من الأدب والكتابات المحببة لديهم، وقد بذلت الكاتبة جهدًا ملموسًا في اختيار موضوعات الكتاب وفي تقديمها , حيث حاولت تقريبها للقارئ بعرضها فى صورة سهلة ميسرة شيقة تأخذ طابعًا قصصيًّا مميزًا، مما يجعل من هذا الكتاب إضافة حقيقية لأدب الطفل ومكتبته.



وتناولت الكاتبة موضوعات:-



رحلة في الثقب الأسود لاستعادة الأشياء المفقودة.

ماريو وثقب الأوزون .

حكاية بنت تحولت إلى حجرة .

كرسي الطبيب يسافر إلى كل مكان .

إنه فيروس تاجي ولكنه ليس ملكًا .

سر العائلة لكي تبقى دافئة.

مع القراصنة .. براد الشاي على شكل جمجمة .

الرمال المتحركة .

أسلحة النباتات تواجه العابثين الذين يقطفونها في كل حين.

الأرماديللو .

مغامرة غبارة .









