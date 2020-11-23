اليوم السابع
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الحكومة تكثف الحملات لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المغشوشة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:11 م
الحكومة تكثف الحملات لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المغشوشة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، مشددا على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس، قائلًا: "لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة؛ لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين".


الادوية المغشوشة

الحكومة

مجلس الوزراء

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