الرى تزيل تعديات على مسطح 495 متر بنهر النيل فى الأقصر

كتبت أسماء نصار

نفذت إدارة حماية النيل بالأقصر التابعة لوزارة الرى، اليوم 5 قرارات إزالة عبارة عن مبانى أحواش من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالى مسطح 495 مترا ناحية قرية المراشدة مركز الوقف بزمام هندسة نيل نجع حمادى طواعية بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، تحت إشراف مهندسى نيل نجع حمادى، استمرارا للتصدى للتعديات وإزالة المخالفات.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدى إلى التعديات على النيل و شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.



























